Pokemon Diamante e Perla: come ottenere Arceus e Darkrai dal 16 marzo

A sorpresa è stato annunciato l'arrivo di Darkrai e Arceus in Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente per Nintendo Switch, entrambi saranno disponibili dal 16 marzo insieme ad un nuovo aggiornamento gratuito.

Ma come fare per sbloccare Darkrai e Arceus in Pokemon Diamante e Perla? Ecco la guida passo passo:

Sbloccare Arceus in Pokemon Diamante e Perla

Assicuratevi di aver prima scaricato l'aggiornamento 1.3.0 e di disporre di un file di salvataggio di Leggende Pokemon Arceus con le missioni principali completate. Soddisfatti questi requisiti vi basterà andare nella Sala d'Onore e aver ottenuto il Pokedex Nazionale per ottenere il Flauto Cielo. Infine, recandosi a Vetta Lancia vedrete apparire Arceus.

Darkrai in Pokemon Diamante e Perla

Darkrai sarà disponibile dal primo aprile al 30 aprile tramite lo strumento Scheda Soci, una volta ottenuta la scheda dovrete avviare Dono Segreto e selezionare l'opzione Tramite Internet per scambiare il dono, a patto di aver prima fatto ingresso nella Sala d'Onore, aver ricevuto il Pokedex Nazionale e completato l'evento dedicato a Cresselia. Se avrete fatto correttamente troverete Darkrai sull'Isola Lunanuova.

L'aggiornamento 1.3.0 per Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente è scaricabile a partire dal 16 marzo, il download è indispensabile per poter sbloccar Arceus e Darkrai nei due giochi Pokemon per Nintendo Switch.