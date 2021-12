Pokémon Diamante e Perla: un cosplay di Lucinda pronta per tornare a Sinnoh nei remake

È stato un successo il lancio di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, i due remake dei videogiochi pokémon di quarta generazione. Le avventure tra le montagne di Sinnoh, ultima regione mostrata per ora ispirata al Giappone - più precisamente all'isola di Hokkaido -, hanno convinto giocatori vecchi e nuovi.

All'inizio dell'avventura, come ormai di consueto, possiamo scegliere tra l'allenatore maschio e femmina. I due ragazzini si lanceranno in questo viaggio scegliendo uno tra Chimchar, Piplup e Turtwig, storici pokémon introdotti nella quarta stagione. Il nome di questi due personaggi può essere scelto ma l'aspetto è ben definito.

Nell'anime, la controparte femminile del protagonista di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente prende il nome di Lucinda, o Dawn nella versione inglese, e accompagna Ash Ketchum nella regione montuosa. Grazie a questa lunga presenza negli episodi, il personaggio femminile di pokémon ha ottenuto abbastanza popolarità.

Con il debutto di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, in tanti si sono lanciati nell'interpretazione dei personaggi dei videogiochi. L'italiana Ahri ha avuto l'idea di preparare un cosplay di Lucinda pronta per il suo viaggio a Sinnoh insieme al giocatore. In basso è disponibile l'album con diverse foto che mettono in risalto il costume realizzato dalla cosplayer nostrana.