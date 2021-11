Pokemon Diamante e Perla domina la classifica UK, COD Vanguard primo in Italia

Pokemon Diamante Brillante e Perla Splendente registra il secondo miglior lancio del 2021 sul mercato retail in Gran Bretagna alle spalle di FIFA 21, superando Call of Duty Vanguard che diventa il terzo miglior lancio dell'anno in Inghilterra.

Diamante Brillante occupa la prima posizione della classifica mentre Perla Splendente si trova al secondo posto, al nono posto troviamo invece il Dual Pack con entrambi i giochi. Terzo posto per Battlefield 2042 che registra un calo delle vendite del 59% rispetto al precedente Battlefield V del 2018. Calano anche le vendite di Call of Duty Vanguard che scende fino al quarto posto della Top 10 UK a meno di un mese dal lancio sul mercato avvenuto il 5 novembre scorso.

Pokémon Diamante Brillante Pokémon Perla Splendente Battlefield 2042 Call of Duty Vanguard FIFA 22 Marvel's Spider-Man Miles Morales Mario Kart 8 Deluxe Far Cry 6 Pokemon Diamante Brillante e Perla Splendente Double Pack Just Dance 2022

Diversa la situazione in Italia dove Call of Duty Vanguard domina la classifica con la versione PS4 al primo posto e l'edizione PS5 al secondo posto, terzo posto invece per FIFA 22. Da notare come la Top 3 italiana si riferisca alla settimana che va dal primo al 7 novembre e dunque prima dell'uscita dei remake di Pokemon Diamante e Perla e Battlefield 2042.