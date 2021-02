Pokémon Diamante e Perla, due annunci? Noto insider: remake e prequel nel Giappone Feudale

Mentre gli appassionati delle creature Game Freak si preparano a scoprire se i rumor sul ritorno di Pokémon Diamante e Pokémon Perla si riveleranno fondati o meno, prende la parola un noto insider.

Dalle pagine del forum di Reddit, infatti, l'utente PracticalBrush12 condivide un'indiscrezione a dir poco intrigante. Dopo aver in passato condiviso leak corretti su Pokémon Spada e Scudo, Monster Hunter: Rise e aver offerto molte corrette anticipazioni sull'ultimo Nintendo Direct, l'utente preme l'acceleratore sui possibili annunci in arrivo nel corso del Pokémon Presents di questo pomeriggio. Secondo PracticalBrush12, Allenatori ed Allenatrici di Pokémon troveranno ad attenderli ben due annunci:

Diamante Brillante e Perla Splendente : remake degli originali Perla e Diamante, sarebbero sviluppati da ILCA e non da Game Freak. Attesi nel 2021 , i due titoli presenterebbero un'estetica 3D in stile chibi e un combat system perlopiù mutuato da Pokémon Spada e Pokémon Scudo;

: remake degli originali Perla e Diamante, sarebbero sviluppati da e non da Game Freak. Attesi nel , i due titoli presenterebbero un'estetica 3D in stile chibi e un combat system perlopiù mutuato da Pokémon Spada e Pokémon Scudo; Prequel di Pokémon Diamante e Perla: i remake non sarebbero nelle mani di Game Freak perché la software house sarebbe impegnata in un progetto diverso dal solito. Nello specifico, il team nipponico starebbe plasmando un Pokémon open world ambientato in una Sinnoh all'epoca del Giappone Feudale. Il gioco, il cui possibile titolo sarebbe "Legends Arceus", non dovrebbe arrivare prima del 2022;

Come di consueto, vi invitiamo a ricordare che stiamo parlando dinon confermati, ma l'attesa per saperne di più non sarà lunga. La trasmissione Game Freak è prevista per questo pomeriggio: potete seguire il Pokémon Presents in diretta sul Canale Twitch di Everyeye , vi aspettiamo!