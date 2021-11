Pokémon Diamante e Perla, duplicare Pokémon e strumenti con un glitch: ecco come

Con i remake di Pokémon Diamante e Perla che sono già un grande successo commerciale, la community di PokéFan si sta già cimentando nella ricerca di piccoli e grandi segreti interni alla coppia di titoli.

Tra questi ultimi spunta ora la presenza di un particolare glitch, che consente - almeno per il momento - di duplicare sia Pokémon sia strumenti parte dell'equipaggiamento, come Poké Ball o MT. Non si tratta della prima volta che un simile escamotage viene scoperto all'interno di un gioco della serie Game Freak, e il suo funzionamento non risulta essere particolarmente complesso. Di seguito, trovate tutti i dettagli in merito:

Per approfittare di questo trucco, gli Allenatori di Pokémon Diamante Lucente o Pokémon Perla Splendente non devono fare altro che collocare due creature all'interno di due box differenti, avendo però cura di piazzarli nella medesima posizione (ad esempio nell'angolo inferiore sinistro). A questo punto, è necessario posizionare una delle creature all'interno del Box Lotta.

Dirigendosi poi a Flemminia, si dovrà parlare con la responsabile della Pensione Pokémon. A questo punto, nella finestra di dialogo, selezionare la seconda creatura, ma, prima di completare la procedura, sfruttare il comando "Lista Box" presente in basso a sinistra e utilizzate il tasto "Y" per scambiare gli slot nei quali sono collocate le creature. A questo punto, procedete con il deposito presso la Pensione.

Per procedere, scegliete un Pokémon che non vi interessa tenere e inseritelo nel Box Lotta. Per secondo, aggiungete invece il Pokémon che desiderate clonare. A questo punto, visionate la scheda descrittiva della creatura: una volta richiusa, la ritroverete in duplice copia, mentre il primo Pokémon aggiunto al Box Lotta sarà sparito.

Per un riferimento visivo relativo alla procedura, potete usufruire del filmato che trovate in apertura a questa news. Ricordiamo ad ogni modo che la procedura potrebbe in futuro svanire da Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente, in seguito ad un intervento correttivo degli sviluppatori.