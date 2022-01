Pokemon Diamante e Perla: l'Easter Egg di Nevepoli si attiva solo oggi

Come ben sapranno tutti i fan del capitolo originale, oggi è l'unico giorno dell'anno durante il quale è possibile attivare un esclusivo Easter Egg di Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente su Nintendo Switch.

Proprio come in Pokémon Diamante e Perla, il remake per la console ibrida Nintendo permette ai giocatori di attivare il particolare Easter Egg di Nevepoli ogni 12 gennaio. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, nell'unico giorno in cui è possibile attivare il segreto, i giocatori possono recarsi nella cittadina completamente coperta dalla neve, nella quale nevicano diamanti. Per visualizzare questo spettacolo a schermo non occorre fare altro che recarsi nel luogo indicato e osservare il cielo, dal quale cadrà polvere di diamanti.

Non si tratta di una data scelta casualmente dal team di sviluppo, dal momento che il 12 gennaio corrisponde alla data di nascita di Junichi Masuda, celebre sviluppatore dei giochi Pokémon e compositore delle colonne sonore dei vari episodi della serie. Sembrerebbe inoltre che questo sia uno dei giorni dell'anno durante i quali gli allenatori possono imbattersi più facilmente in Pokémon selvaggi e possono far schiudere le uova più rapidamente.

A proposito di Junichi Masuda, sapevate che proprio qualche settimana fa Nintendo ha regalato la Colonna Sonora originale di Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente?