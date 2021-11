Pokemon Diamante e Perla:il glitch della duplicazione è sempre più diffuso

Nel corso delle ultime ore si sta diffondendo a macchia d'olio il particolare glitch di Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente grazie al quale i giocatori dell'esclusiva Nintendo Switch stanno duplicando qualsiasi creatura.

Il glitch in questione, di cui non vi riveleremo i dettagli nello specifico poiché il suo utilizzo è vietato dagli sviluppatori, dovrebbe essere legato a vecchie meccaniche di gameplay delle versioni originali dei due giochi. Stando alle ultime scoperte dei giocatori, i passaggi attraverso i quali si può attivare il glitch non solo consentono ai giocatori di duplicare un'intera squadra di Pokémon, ma con le giuste conoscenze si possono addirittura duplicare box di creature, generando così quantitativi di mostri incredibilmente elevati. Molti utenti stanno sfruttando questa problematica del gioco per entrare in possesso dei Pokémon che normalmente possono essere catturati solo nelle fasi finali dell'avventura. In ogni caso Game Freak è a conoscenza del problema ed è molto probabile che non manchi molto prima della pubblicazione di un fix che metta fine al problema in via definitiva.

In attesa di scoprire come si evolverà la faccenda, vi ricordiamo che uno speedrunner di Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente ha completato il gioco in 50 minuti.