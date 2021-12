Pokémon Diamante e Perla: Nintendo regala la Colonna Sonora originale

Dopo aver festeggiato l'avvenuto raggiungimento delle 2 milioni di vendite di Pokémon Diamante e Perla su Switch nel solo Giappone, i vertici di Nintendo e The Pokémon Company abbracciano lo spirito natalizio e regalano l'intera Colonna Sonora dei titoli originari.

Gli appassionati di questa ormai leggendaria serie possono perciò ascoltare liberamente e scaricare per un periodo di tempo limitato le circa 150 tracce che compongono la soundtrack originale della Super Music Collection di Pokemon Diamante e Perla.

La collezione presenta tutte le musice orchestrate dei due giochi lanciati nel 2006 su Nintendo DS, con brani composti dai maestri Junichi Masuda, Gō Ichinose e Morikazu Aoki. L'iniziativa, è bene precisarlo, è stata organizzata dalla divisione nipponica di Nintendo ed è pensata per essere fruita dal solo pubblico giapponese.

Al netto delle possibili difficoltà linguistiche riscontrabili dal pubblico occidentale, è comunque possibile accedere al portale aperto per l'occasione da The Pokemon Company e provvedere al download dei brani in questione. Nel momento in cui scriviamo, l'elevato traffico generato dall'iniziativa sta però rendendo difficoltoso l'accesso al sito, in maniera non troppo dissimile dai disagi causati dai server Epic Store in tilt per la trilogia di Tomb Raider in regalo.

In attesa di capire se l'evento organizzato da Nintendo verrà riproposto anche in Occidente, vi lasciamo al video confezionato da The Pokemon Company per dare modo a tutti gli Allenatori di ascoltare in streaming la Colonna Sonora di Pokemon Diamante e Perla.