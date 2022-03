Pokémon Diamante e Perla, novità con l'update 1.3.0: tra scambi di Pokémon e Arceus

Dopo l'introduzione della missione dedicata al sempre amato Professor Oak in Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente, i due remake accolgono una nuova selezione di contenuti post lancio.

Grazie al recente aggiornamento 1.3.0, ora disponibile per il download su Nintendo Switch, gli Allenatori della regione di Sinnoh possono in particolare approfittare di una ricca serie di aggiunte. In primo luogo, nei nuovi Pokémon Diamante e Pokémon Perla prende il via uno speciale evento crossover dedicato a Leggende Pokémon: Arceus. Per avervi accesso, è necessaria la presenza nella propria console di dati di salvataggio relativi all'ultimo titolo Game Freak. Come ricompensa, sarà possibile catturare Arceus e Darkrai in Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente.



Con l'update 1.3.0 della coppia di rifacimenti, viene inoltre attivata la possibilità di scambiare Pokémon online con altri Allenatori. La feature fa il suo debutto presso la Stazione Prodigiosa Globale di Giubilopoli. Per poter usufruire di tale possibilità, tuttavia, i giocatori di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente devono disporre di un abbonamento attivo al servizio Nintendo Switch Online.



Infine, la nuova patch dedicata ai remake provvede a risolvere bug e imperfezioni, con fix volti a rendere più piacevole l'esperienza di gioco all'interno della regione di Sinnoh.