Pokémon Diamante e Perla, patch 1.1.3 disponibile: niente più duplicazioni dei Pokémon

Con l'esordio dei due remake di Pokémon Diamante e Pokémon Perla, la vasta community di Allenatori e Allenatrici ha rapidamente scovato diversi glitch per la duplicazione dei Pokémon in Diamante Lucente e Perla Splendente.

Un evento certamente non raro nella storia dei giochi dedicati ai Pocket Monster, ma che - almeno per il momento - sembra aver concluso il proprio percorso nei due remake. Da quest'oggi, mercoledì 22 dicembre, è infatti disponibile la patch 1.1.3 di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente, che interviene proprio sulla questione della duplicazione delle creature Game Freak.

Le note ufficiali dell'aggiornamento non offrono dettagli specifici in merito, limitandosi a confermare un generale miglioramento del gameplay. La community, tuttavia, non ha tardato ad accorgersi del cambiamento che ha interessato i due titoli per Nintendo Switch. Sui forum e sui social network, gli Allenatori si sono infatti rapidamente consultati, arrivando alla conclusione che il glitch che consentiva la duplicazione dei Pokémon è stato oggetto di fix con l'update 1.1.3.



Nel frattempo, prosegue lo straordinario successo commerciale dei due giochi, con oltre 2 milioni di copie vendute per Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente nel solo mercato giapponese. Nel Sol Levante, le importanti vendite realizzate dai remake stanno trainando anche le performance di Nintendo Switch.