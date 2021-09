Pokémon Diamante e Perla: ci saranno nuovi Pokémon nei Remake?

Esattamente come nei titoli originali, anche Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente includeranno delle creature esclusive, che saranno presenti solamente in una delle due versioni del gioco.

I due rifacimenti rispetteranno dunque quella che era la composizione originale dei Pokédex della regione di Sinnoh. È possibile però aspettarsi qualche aggiunta a sorpresa all'interno dei due giochi per Nintendo Switch? Al momento, è difficile dare una risposta netta: da The Pokémon Company non sono infatti giunte conferme ufficiali in tal senso.

Un messaggio promozionale condiviso dall'account Facebook di Nintendo Francia ha però stuzzicato la fantasia degli Allenatori di Pokémon più irriducibili. In quest'ultimo è infatti possibile leggere: "(Ri)scoprite tutti i Pokémon fino alla Quarta Generazione, i Sotterranei, il Team Galassia e molte altre sorprese!". Il riferimento alle creature appartenenti alle prime quattro generazioni Pokémon sembra escludere l'introduzione nei remake di ulteriori Pocket Monster. Al contempo, però, i più ottimisti si sono affidati alla promessa di diverse sorprese per continuare a sperare in un ampliamento retroattivo del Pokédex della regione di Sinnoh.

Per saperne di più, e scoprire tutte le differenze tra Pokémon Perla Splendente e Diamante Lucente e gli originali, non resta che attendere il 19 novembre 2021, data di uscita dei remake su Nintendo Switch.