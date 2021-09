Pokémon Diamante e Perla: prenota da GameStop e ottieni 7 Poke Ball in regalo

Pokemon Diamante Lucente e Pokemon Perla Splendente escono il 19 novembre su Nintendo Switch, da GameStop è possibile preordinare i due giochi ottenendo anche un contenuto bonus in omaggio.

Pokemon Diamante Lucente e Pokemon Perla Splendente costano 60.98 euro se acquistati separatamente mentre il doppio pacchetto che include entrambi i giochi viene venduto a 119,98 euro. Prenotando una qualsiasi versione otterrete un codice che vi permetterà di partire subito con 7 Poke Ball aggiuntive. Il codice verrà consegnato al momento del ritiro del gioco o della spedizione, potrete riceverlo effettuando il preordine entro e non oltre il 18 novembre 2021.

Perla Splendente e Diamante Lucente sono i remake di Pokemon Diamante e Perla, usciti originariamente su Nintendo DS nel 2006, rispetto ai giochi originali Game Freak ha optato per uno stile estetico Chibi che non faticherà a conquistare gli amanti di un certo tipo di tratto tipico dell'animazione e del fumetto giapponese.

Entrambi i giochi avranno una serie di Pokemon esclusivi: Cranidos, Rampardos, Stunky, Skuntank e Dialga saranno solo in Diamante Lucente mentre in Perla Splendente troveremo Shieldon, Bastiodon, Glameow, Purugly e Palkia. I remake usciranno il 19 novembre in Europa disponibili in esclusiva sulla console Nintendo insieme a una versione speciale di Nintendo Switch Lite personalizzata, anche questa disponibile in preordine da GameStop.