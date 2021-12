Pokémon Diamante e Perla a quota 2 milioni in Giappone, Switch polverizza tutte

In Giappone Nintendo Switch continua a fare il bello e il cattivo tempo, sia lato hardware sia nella classifica dei videogiochi. Scopriamo gli impressionanti numeri conseguiti dall'ecosistema di Kyoto.

Classifica Software Giappone | 6-12 dicembre 2021

Nella settimana dal 6 al 12 dicembre, Pokémon Diamante Lucente e Perla Spendente hanno piazzato altre 130 mila copie nel Sol Levante, superando quota 2 milioni di copie vendute in meno di un mese di commercializzazione. Un risultato davvero niente male per una coppia di remake. In seconda piazza siede Mario Party Superstars, che aggiunge in saccoccia altre 53 mila copie raggiungendo un totale di 459 mila copie, mentre sull'ultimo gradino del podio Big Brain Academy: Brain vs. Brain nella sua seconda settimana di disponibilità vende altre 22 mila unità e raggiunge quota 70 mila. A seguire potete consultare la classifica con i titoli più venduti in Giappone: trenta posizioni su trenta sono occupate da videogiochi per Nintendo Switch!

[NSW] Pokemon Brilliant Diamond / Shining Pearl (The Pokemon Company, 11/19/21) – 130,772 (2,046,040) [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 53,824 (459,001) [NSW] Big Brain Academy: Brain vs. Brain (Nintendo, 12/03/21) – 33,092 (70,020) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 26,256 (2,336,145) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 23,786 (7,010,861) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 21,819 (4,191,268) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 20,364 (4,552,841) [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 14,709 (2,448,283) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 13,765 (2,956,485) [NSW] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company, 11/15/19) – 12,825 (4,227,847) [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo, 02/12/21) – 9,281 (941,162) [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 7,082 (844,288) [NSW] Disney Magical World 2: Enchanted Edition (Bandai Namco, 12/02/21) – 6,937 (20,285) [NSW] Eiga Sumikko Gurashi: Aoi Tsukiyo no Mahou no Ko – Game de Asobo! Eiga no Sekai (Nippon Columbia, 12/02/21) – 6,364 (14,581) [NSW] Minecraft Dungeons Ultimate Edition (Microsoft, 10/26/21) – 5,683 (18,286) [NSW] Super Mario Maker 2 (Nintendo, 06/28/19) – 5,390 (1,155,240) [NSW] Fortnite Minty Legends Pack (Epic Games, 11/02/21) – 4,911 (30,299) [NSW] Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun (Bandai Namco, 07/19/18) – 4,888 (652,329) [NSW] Splatoon 2 + Octo Expansion (Nintendo, 10/08/21) – 4,635 (24,391) [NSW] Ace Angler: Nintendo Switch Version (Bandai Namco, 07/25/19) – 4,291 (640,087) [NSW] Splatoon 2 (Nintendo, 07/21/17) – 4,288 (3,977,241) [NSW] Game Builder Garage (Nintendo, 06/11/21) – 4,204 (261,211) [NSW] WarioWare: Get It Together! (Nintendo, 09/10/21) – 4,132 (174,192) [NSW] Super Mario Odyssey (Nintendo, 10/27/17) – 4,091 (2,285,091) [NSW] Shin Megami Tensei V (Atlus, 11/11/21) – 3,970 (184,388) [NSW] New Pokemon Snap (The Pokemon Company, 04/30/21) – 3,957 (302,710) [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18) – 3,857 (2,022,352) [NSW] The Battle Cats Unite! (Ponos, 12/03/20) – 3,762 (86,017) [NSW] FIFA 2022 Legacy Edition (Electronic Arts, 10/01/21) – 3,679 (40,643) [NSW] Miitopia (Nintendo, 05/21/21) – 3,589 (264,015)

Classifica Hardware Giappone | 6-12 dicembre 2021

Nulla di nuovo da segnalare in ambito hardware, dove le console della famiglia Nintendo Switch continuano a dominare incontrastate. Il divario che le separata da PlayStation 5 e Xbox Series XS è abissale, esattamente come la settimana scorsa.

Switch OLED Model – 90,076 (582,248)

Switch – 59,460 (17,634,683)

Switch Lite – 42,799 (4,327,684)

PlayStation 5 – 1,020 (998,625)

Xbox Series X – 450 (70,908)

New 2DS LL (incluso 2DS) – 391 (1,178,644)

Xbox Series S – 355 (53,225)

PlayStation 5 Digital Edition – 113 (190,659)

PlayStation 4 – 103 (7,819,116)

Tutti i dati riportati in questa notizia sono stati forniti da Famitsu.