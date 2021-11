Pokémon Diamante e Perla, regalo gratis per la Base Segreta: ecco come ottenerlo

Mentre le vendite di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente crescono in Giappone sino a numeri record, The Pokémon Company ha pensato ad una piccola sorpresa per i giocatori dei due remake.

A pochi giorni dal debutto delle esclusive per Nintendo Switch, gli Allenatori in viaggio attraverso la regione di Sinnoh possono infatti procedere con il riscatto di un gradito omaggio. Tramite la funzione Dono Segreto di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente, i giocatori possono infatti ottenere un set di statue raffiguranti gli starter della coppia di titoli. Con queste ultime, sarà poi possibile decorare la propria Base Segreta nei Sotterranei di Sinnoh.

La procedura per ottenere il regalo è davvero molto semplice:

Per prima cosa è necessario accedere alle funzioni Dono Segreto dal menu di gioco;

A questo punto, è sufficiente inserire il seguente codice: BDSPUNDERGR0UND ;

; Grazie al codice, si otterrà in omaggio un set di statue dedicate a Chimchar, Piplup e Turtwig;

Dopo aver riscattato il codice, salvate la partita;

Ricordiamo però che per poter avere accesso alle funzioni Dono Segreto di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente, è necessario aver già conquistato la Medaglia di Mineropoli. Raggiunto questo traguardo, sarà necessario dirigersi verso la sede della Giubilo TV, presso la città di Gibilopoli. Al secondo piano dell'edificio, attende un produttore televisivo: dialogando con quest'ultimo, gli Allenatori possono sbloccare la funzione Dono Segreto.