Pokémon Diamante e Perla, i remake si aggiornano: tante novità con la patch 1.2

I remake Pokémon più venduti di sempre approfittano del clima festoso che precede il Pokémon Day 2022 per accogliere un interessante aggiornamento dedicato.

Gli Allenatori di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente possono infatti ora scaricare l'update 1.2. L'installazione della patch su Nintendo Switch richiede circa 3 GB di spazio libero, per accogliere alcune interessanti novità. Di seguito, ecco i dettagli sui cambiamenti introdotti dal team di sviluppo:

Nuove sfide al Colosseum : recandosi al secondo piano di qualsiasi Centro Pokémon, gli Allenatori possono ora cimentarsi in scontri con altri giocatori utilizzando un set di regole completamente personalizzate. Tra le opzioni, possiamo citare il numero di Pocket Monster da schierare in campo, il loro livello massimo o la tipologia di scontro;

: recandosi al secondo piano di qualsiasi Centro Pokémon, gli Allenatori possono ora cimentarsi in scontri con altri giocatori utilizzando un set di regole completamente personalizzate. Tra le opzioni, possiamo citare il numero di Pocket Monster da schierare in campo, il loro livello massimo o la tipologia di scontro; Funzioni Union Room : con l'update 1.2, le Union Room possono ora ospitare un maggior numero di giocatori. Il numero massimo sale a 8 utenti, sia per il multiplayer locale sia per il multiplayer online;

: con l'update 1.2, le Union Room possono ora ospitare un maggior numero di giocatori. Il numero massimo sale a 8 utenti, sia per il multiplayer locale sia per il multiplayer online; Battaglie Pokémon online : un intervento del team di sviluppo dovrebbe ora impedire ai giocatori di schierare in campo Pokémon ottenuti in maniera non conforme alle regole;

: un intervento del team di sviluppo dovrebbe ora impedire ai giocatori di schierare in campo Pokémon ottenuti in maniera non conforme alle regole; Fix: alcuni interventi migliorano il gameplay dei due titoli;

In chiusura, ricordiamo che in vista dei festeggiamenti per il Pokémon Day, Game Freak ha reso disponibile uno speciale Max Raid a tempo limitato in Pokémon Spada e Scudo