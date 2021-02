Pokemon Diamante e Perla Remake: annuncio previsto per il Pokemon Day del 27 febbraio?

Stando ad alcune fonti molto vicine all'universo Pokemon (tra cui Pokemon Centro), questa settimana Game Freak e The Pokemon Company terranno un Direct dedicato al venticinquesimo anniversario della serie, con un nuovo grande annuncio a sorpresa.

Nello specifico il 27 febbraio si festeggia il Pokemon Day, in questo giorno del 1996 Nintendo lanciava Pokemon Rosso e Verde in Giappone dando vita al mito dei Pocket Monsters, ancora oggi una delle IP più famose e amate del mondo dell'intrattenimento.

Sabato potrebbe tenersi un Direct celebrativo per i festeggiamenti del venticinquesimo compleanno, con tanto di annuncio a sorpresa sul finale: i tanto rumoreggiati remake di Pokemon Diamante e Perla per Switch, in uscita a fine anno secondo vari rumor emersi nelle scorse settimane.

Al momento tutto tace da parte di Nintendo, Game Freak e Pokemon Company, l'annuncio del Direct speciale per i 25 anni di Pokemon potrebbe arrivare a metà settimana, non sappiamo se Pokemon Diamante e Perla Remake verranno effettivamente annunciati in questa occasione ma sembrano esserci pochi dubbi riguardo la messa in onda di uno show celebrativo nel weekend.

I due remake permetterebbero a Game Freak di lanciare nuovi giochi dei Pokemon per la stagione natalizia, prendendosi al tempo stesso più tempo per sviluppare i prossimi episodi della serie, dopo le tante critiche rivolte dall community più fedele a Pokemon Spada e Scudo.