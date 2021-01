Pokemon Diamante e Perla: il remake arriva quest'anno su Nintendo Switch?

Da tempo si parla di un possibile remake di Pokemon Diamante e Perla e secondo quanto rivelato da Centro Pokemon (canale dedicato a rumor e leak sui Pokemon) il progetto esisterebbe realmente e il lancio sarebbe programmato per quest'anno su Nintendo Switch.

La fonte conferma che Pokemon Diamante e Pokemon Perla Remake arriveranno nel 2021, presumibilmente in autunno rispettando così la classifica finestra di lancio dei giochi della serie. Non ci sono molti altri dettagli, a quanto pare i due remake manterrebbero una formula di gioco tradizionale distanziandosi da Pokemon Let's GO Pikachu e Eevee. Secondo quanto riportato l'annuncio arriverà a febbraio, nessuna data è stata riportata ma la mente corre ovviamente a Pokemon Day e già nelle scorse ore si è parlato di un Pokemon Direct in programma a fine febbraio.

Quest'anno si festeggiano i 25 anni del franchise Pokemon e secondo insider e leaker sono molti gli annunci in programma, l'unica certezza al momento è il lancio di New Pokemon Snap in arrivo a fine aprile. Centro Pokemon è un canale piuttosto noto agli appassionati della serie ma non sempre si è rivelato affidabile e questo leak (diffuso in esclusiva) sembra essere una raccolta di rumor più che una anticipazione fondata su indizi concreti.