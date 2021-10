Pokémon Diamante e Perla, i remake in azione: nuovo gameplay su Nintendo Switch

Dopo i nuovi giochi di ottobre per Nintendo Switch, sarà tempo per la console ibrida di accogliere Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente, rifacimenti delle due avventure Game Freak di epoca Nintendo DS.

Esordita nel 2006, la coppia di titoli Pokémon tornerà in vita in remake dedicati, volti a presentare la regione di Sinnoh e la IV Generazione di Pocket Monster a nuovi giocatori. Con l'avvicinarsi della data di uscita, in programma per il prossimo 12 novembre, Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente sono tornati a mostrarsi in azione in un ricco gameplay.

Proposto dalla redazione internazionale di IGN, il filmato consente di dare uno sguardo particolarmente approfondito alle dinamiche principali che caratterizzano l'esperienza videoludica. Tra i canonici scontri a turni, esplorazione e minigiochi, i due remake portano la firma congiunta di Game Freak e ILCA, team già autore del servizio Pokémon Home. Allenatori e Allenatrici ansiosi di (ri)partire all'avventura all'ombra del Monte Corona possono trovare il video gameplay direttamente in apertura a questa news.



Di recente, The Pokémon Company ha inoltre illustrato diverse analogie e differenze tra Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente e i giochi originali per Nintendo DS. Tra le novità, troviamo ad esempio la conferma dell'attivazione del condivisore EXP sin dall'inizio del gioco.