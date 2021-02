Pokemon Diamante e Perla Remake compaiono nel database di GameStop USA?

Centro Pokemon LEAKS riporta su Twitter l'immagine di un terminale di un non meglio specificato negozio GameStop negli USA, l'immagine in questione mostra l'aggiunta nel database di due giochi per Nintendo Switch attualmente privi di un titolo specifico.

Identificati come "Available SKU NSW" e proposti al prezzo di 59.99 dollari l'uno, dunque si tratta di due titoli venduti a prezzo pieno. Impossibile identificare i due titoli in questione in mancanza di altri dettagli, tuttavia c'è da dire che in passato GameStop ha aggiornato il proprio database con SKU misteriose con l'avvicinarsi dei relativi annunci... vi viene in mente niente?

Ci riferiamo proprio ai remake di Pokemon Diamante e Perla per Switch che secondo i soliti bene informati verranno annunciati questa settimana durante un Direct celebrativo dedicato ai 25 anni della serie Pokemon. La trasmissione in questione non è ancora stata annunciata ma stando a vari rumor la messa in onda è prevista per sabato 27 febbraio, a 25 anni esatti di distanza dal lancio di Pokemon Rosso e Verde in Giappone.

Al momento in ogni caso si tratta solamente di una supposizione e le due SKU comparse nel database di GameStop USA potrebbero riferirsi ad altri giochi per Switch non ancora annunciati ufficialmente.