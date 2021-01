Pokèmon Diamante & Perla: ecco il remake fanmade di Duefoglie in Unreal Engine

Nel mentre i fan continuano a sognare l'eventuale annuncio del remake ufficiale di Pokémon Diamante & Perla, specialmente dopo l'ultimo tweet di Game Freak, l'utente reddit papabeard88 ha realizzato un interessante rifacimento parziale del gioco per Nintendo DS tramite l'utilizzo dell'Unreal Engine.

Come potete notare tramite gli screenshot postati su reddit, si tratta di una rivisitazione grafica e di una ricostruzione in 3D del percorso 201 e della pacifica cittadina di Duefoglie, luogo perfetto da cui far cominciare le avventure di Diamante e Perla.

Di certo non stiamo parlando dell'ambientazione più appariscente presente nel titolo di Game Freak a livello estetico, essendo presenti quasi esclusivamente piccole casette e sentieri boschivi, ma si tratta di un ottimo pretesto per fantasticare su un remake del gioco, o su un capitolo totalmente nuovo del franchise che possa presentare un comparto tecnico di livello simile. E, a giudicare dai commenti presenti su reddit, sembra che siano in parecchi a sperare in un'operazione simile da parte di Nintendo e Game Freak, specialmente dopo che Pokémon Spada & Scudo per Nintendo Switch non hanno soddisfatto le aspettative di parte della fanbase da questo punto di vista.

E voi cosa pensate? Vi piacerebbe assistere all'arrivo di un remake ufficiale di Pokémon Diamante & Perla con questo tipo di impostazione grafica?