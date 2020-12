Pokemon Diamante e Perla Remake: Game Freak lancia un indizio su Twitter?

Junichi Masuda di Game Freak potrebbe aver anticipato l'arrivo dei remake di Pokemon Diamante e Perla con un vago indizio pubblicato su Twitter, anche se forse si tratta più di una speranza della community che di un reale indizio.

Per fare gli auguri di fine anno Masuda ha utilizzato una foto con un "muro" di Psyduck di peluche, citazione ad una popolare sequenza di Pokemon Diamante e Perla. Un riferimento diretto ma forse non così esplicito da far pensare ad un remake. E' pur vero che dopo aver pubblicato i remake di Pokemon Rosso e Verde, Pokemon Oro e Argento e Pokemon Rubino e Zaffiro mancano all'appello proprio Diamante e Perla, titoli che hanno inaugurato la quarta generazione di Pokemon nel 2006.

Game Freak ha lavorato in questi anni a Pokemon Let's GO e Pokemon Spada e Scudo, il prossimo passo potrebbe quindi essere effettivamente un remake, considerando che è troppo presto per annunciare o vedere un nuovo capitolo "regolare" della serie. Nel 2021 Pokemon festeggia il venticinquesimo anniversario ed è difficile pensare che Nintendo non abbia in programma di lanciare almeno un gioco della serie nel corso dell'anno... sarà proprio il remake di Diamante e Perla? Voi cosa ne pensate, fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.