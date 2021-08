Pokemon Diamante e Perla Remake: nuove info sul gameplay e Switch Lite a tema

Nel corso dell'ultimo Pokémon Presents sono state presentate numerose novità per Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, i remake per Nintendo Switch dei vecchi episodi della serie GameFreak.

Nel trailer mostrato all'evento in diretta streaming abbiamo assistito all'annuncio della presenza di due diversi stili grafici per il gioco, che andranno ad alternarsi in base alle situazioni a schermo: le fasi d'esplorazione mostreranno i personaggi in uno stile che ricorda quello degli episodi classici della serie ma in 3D, invece nei combattimenti i personaggi avranno uno stile più realistico ed in linea con gli ultimi giochi del franchise. Altra novità riguarda l'esplorazione, dal momento che come già visto anche in Pokémon Let's Go Pikachu ed Eevee potremo farci accompagnare da una delle creature presenti in squadra. Gli sviluppatori hanno anche inserito un sistema attraverso il quale si potrà alterare l'aspetto delle PokéBall e la possibilità di creare una sorta di base operativa personalizzabile.

Come se non bastasse, Nintendo ha svelato l'esistenza di un nuovo modello di Switch Lite dedicato proprio ai remake di Diamante e Perla caratterizzata dalla colorazione nera e dalle immagini di Dialga e Palkia sul retro. Questa versione della console portatile arriverà nei negozi a partire dal 5 novembre 2021. I giochi, invece, saranno disponibili in esclusiva su Switch dal prossimo 19 novembre 2021 e chiunque preordinerà una copia fisica o digitale riceverà un codice bonus da riscattare per ottenere in game ben 12 Quick Ball.