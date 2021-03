Pokemon Diamante e Perla Remake: preordini aperti su Amazon Italia

Amazon Italia ha aperto i preordini di Pokemon Diamante Lucente e Pokemon Perla Splendente, remake di Pokemon Diamante e Perla in arrivo a fine anno in esclusiva su Nintendo Switch. I due giochi sono ora disponibili per il preorder al prezzo di 59,99 euro l'uno.

Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente permetteranno ai fan di godersi la storia originale e le meccaniche di gioco di Pokémon Diamante e Pokémon Perla sotto una luce nuova. I giochi sono stati riprodotti fedelmente con dei colori ravvivati e brillanti per Nintendo Switch. Le proporzioni delle città e dei percorsi sono state preservate con cura, per riconoscere i luoghi familiari delle versioni originali. I giochi presentano le stesse meccaniche semplici e intuitive dei videogiochi più recenti della serie Pokémon, ma con in più animazioni delle lotte Pokémon in panoramica ravvicinata.

Prenota Pokemon Perla Splendente e Pokemon Diamante Lucente su Amazon per avere la conferma di ricevere il gioco al day one (la data di lancio non è ancora stata annunciata), per bloccare il prezzo e per evitare problemi in caso di sold-out.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima di Pokemon Diamante e Perla Remake, due giochi molto attesi dalla community come facilmente immaginabile dal momento che parliamo di due dei titoli Pokemon più amati in assoluto dai giocatori.