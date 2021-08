Pokémon Diamante e Perla, remake vs originale: il video confronto tra Nintendo Switch e DS

Con l'ultimo Pokémon Presents, il team di The Pokémon Company ha presentato agli appassionati un nuovo trailer di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente.

I due rifacimenti, in arrivo in esclusiva su Nintendo Switch, daranno nuova vita alla regione di Sinnoh, ambientazione degli originali Pokémon Diamante e Pokémon Perla. Esorditi nel corso dell'ormai lontano 2006, i due capitoli della serie avevano trovato spazio nel catalogo di Nintendo DS. A distanza di circa quindici anni, le produzioni raggiungeranno i lidi della console ibrida, sulla quale sono attesi a partire dal prossimo novembre.

In attesa di poter testare Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente, la nuova presentazione di The Pokémon Company ha offerto materiale sufficiente a farsi un'idea di quella che sarà l'estetica del mondo di gioco. Sfruttando il nuovo trailer, la redazione di GameXplain non ha mancato di realizzare un interessante video confronto, per paragonare i remake con gli originali per Nintendo DS. Il filmato, come di consueto, è disponibile direttamente in apertura a questa news: cosa ve ne pare dei rifacimenti?



A breve distanza dall'appuntamento streaming organizzato da The Pokémon Company, è stato confermato che una patch Day One di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sbloccherà l'accesso ad alcuni contenuti speciali.