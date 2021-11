Pokemon Diamante e Perla in sconto e maglietta di Pikachu in regalo per il Black Friday

Nuova offerta di Gamelife per il Black Friday: per un periodo limitato e fino ad esaurimento scorte acquistando una copia di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente per Nintendo Switch a prezzo scontato riceverete in regalo una maglietta di Pikachu.

Le avventure di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente sono ambientate nella regione di Sinnoh. Immersa nella natura e sovrastata dall'imponente Monte Corona, Sinnoh è una regione ricca di miti che vengono tramandati di generazione in generazione. Lungo il tuo cammino per diventare il campione della Lega Pokémon visiterai tanti luoghi diversi.

Comprando Pokemon Diamante Lucente o Pokemon Perla Splendente al prezzo promozionale di 49 euro (invece di 61 euro) riceverete in regalo la T-Shirt di Pikachu, fino ad esaurimento delle scorte disponibili.

Tante le promo Nintendo per il Black Friday da GameLife con offerte su Nintendo Switch e videogiochi: Nintendo Switch Joy-Con Blu/Rosso Neon con Mario Kart 8 Deluxe e tre mesi di abbonamento Nintendo Switch Online costa 299.99 euro, Animal Crossing New Horizons e Mario Party Superstars costa 49 euro mentre Ring Fit Adventure con Ring-Con è in vendita al prezzo promozionale di 69 euro invece di 81 euro. Tutte le offerte sono valide fino alla fine del periodo del Black Friday, salvo esaurimento scorte.