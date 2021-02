Pokemon Diamante e Perla: un video confronta i Remake su Switch e gli originali su NDS

Partendo dalle scene ammirate nel video che ha svelato Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente, i curatori del canale YouTube di GameXplain hanno realizzato una video comparativa tra il Remake per Switch e le versioni originarie per Nintendo DS di Pokemon Diamante e Perla.

Il raffronto tra i capolavori per NDS e le rispettive versioni attualizzate per gli utenti della console ibrida di Nintendo non fa che evidenziare la volontà del team ILCA di riprodurre con la massima fedeltà possibile i contenuti degli originari Diamante e Perla.

L'intenzione degli sviluppatori capitanati da Yuichi Ueda (con la collaborazione esterna di Game Freak e di Junichi Masuda) è quella di preservare l'offerta ludica dei titoli primigeni, consentendo così a chi non li ha mai giocatori di esplorare la regione di Sinnoh e vivere delle emozioni analoghe a quelle sperimentabili dai fan di lungo corso.

Ogni villaggio e percorso, ad esempio, verrà mantenuto nelle sue proporzioni originali e ripoposto in una grafica 3D in stile "chibi". Anche le meccaniche di gioco saranno preservate, ma con l'aggiunta di animazioni inedite per le lotte Pokemon in panoramica ravvicinata.

Come descritto da The Pokémon Company nel corso dell'ultimo evento organizzato per i 25 anni della serie con Pikachu e compagni, l'uscita di Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente è prevista per fine 2021 in esclusiva su Nintendo Switch. Qualora ve lo foste perso, eccovi un approfondimento su Starter e Leggendari di Pokemon Diamante e Perla per Switch.