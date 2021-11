Pokémon Diamante e Perla vs Animal Crossing: i remake spopolano in Giappone

Il trionfo commerciale dei remake di IV Generazione appare già consolidato a pochissimi giorni dal debutto dei nuovi Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente.

Dopo aver superato le vendite di Metroid Dread in UK a tempo record, la coppia di esclusive Nintendo Switch mette a segno un ulteriore record, questa volta in Giappone. Gli appassionati di Pokémon del Sol Levante sembrano infatti aver accolto il ritorno dei titoli per Nintendo DS con un entusiasmo straordinario. Quest'ultimo si è tradotto nella vendita di ben 1.395.642 copie di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente, il tutto solo nei primi tre giorni dal lancio.

Un risultato impressionante, ancor più se si considera che i dati - condivisi dal magazine nipponico Famitsu - non tengono conto delle vendite digitali effettuate tramite Nintendo eShop. Con questo esordio, la coppia di remake diventa il secondo miglior debutto per un gioco Nintendo Switch in Giappone, superata soltanto da Animal Crossing: New Horizons. Dettaglio interessante, la performance di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente appare in linea con quella dei titoli originali, che nei primi giorni sul mercato avevano venduto 1,5 milioni di copie circa.



Il ritorno a Sinnoh pare aver incentivato in Giappone anche le vendite di Nintendo Switch, con la console ibrida che ha superato la scorsa settimana la soglia delle 22 milioni di unità vendute.