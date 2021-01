Pokémon Diamante e Pokémon Perla Remake esistono: rumor da noto leaker

Ormai è da più di un anno che la community legata alle creature di casa Game Freak discute del possibile annuncio di un Remake di Pokémon Diamante e Pokémon Perla.

Le prime indiscrezioni risalgono infatti al tardo 2019, mentre le previsioni in merito si sono progressivamente rafforzate, anche grazie all'indubbio successo dalla riproposizione di Pokémon Rosso e Pokémon Blu nel formato Pokémon Let's Go: Pikachu e Pokémon Let's Go: Eevee. Le voci di corridoio in merito non hanno mancato nemmeno l'appuntamento con l'inizio del nuovo anno, con rumor che vorrebbero Pokémon Diamante e Perla Remake in arrivo nel 2021 su Nintendo Switch. Ad alimentare le teorie del pubblico, giungono ora ulteriori rumor.

Fonte di questi ultimi è l'Insider attivo su Twitter come "Centro Pokémon LEAKS", figura che in passato aveva offerto al pubblico anticipazioni poi rivelatesi corrette. Ebbene, come potete verificare direttamente in calce a questa news, secondo quest'ultimo, i due rifacimenti sarebbero in effetti in lavorazione presso Game Freak, con l'avvio dello sviluppo risalente addirittura a prima della pubblicazione di Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Secondo l'Insider, i nuovi Pokémon Diamante e Perla non dovrebbero includere meccaniche derivanti dall'esperimento di Pokémon Let's Go. Infine, i remake sarebbero plasmati con il medesimo engine già utilizzato da Game Freak sia per Pokémon Spada e Scudo sia per Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee.



Al momento, da Game Freak e The Pokémon Company tutto tace e nessuna conferma sussiste in merito all'effettiva esistenza del progetto.