Pokémon Direct del 9 gennaio commentato in italiano su Twitch dalle 15:30

Pokémon Spada e Scudo sono sul mercato da due mesi ormai, ma il loro viaggio è appena iniziato. I due nuovi giochi sono destinati ad aggiornarsi a più riprese in futuro, e per questo motivo Nintendo ha deciso di imbastire un nuovo Pokémon Direct per ragguagliarci su tutte le novità in arrivo.

La trasmissione prenderà il via alle 15:30 di domani 9 gennaio, e ovviamente la redazione di Everyeye non si farà trovare impreparata all'evento. A partire dall'orario stabilito, vi aspetterà sul canale Twitch di Everyeye per commentare l'intero Pokémon Direct in italiano. Stando alle voci che circolano in rete, la puntata sarà prevalentemente dedicata a Spada e Scudo, ma non è escluso che possano essere rivelate nuove informazioni su Pokémon Home, applicazione cross-platform attesa all'inizio di quest'anno che consentirà agli allenatori di tener traccia di tutte le creature catturate su molteplici piattaforme (mobile, 3DS e Switch).

Ne approfittiamo per invitarvi ad effettuare l'iscrizione al canale Twitch di Everyeye, un requisito indispensabile per poter interagire con gli altri membri della comunità in chat e con i nostri redattori. Vi consigliamo inoltre di cliccare sul simbolo a forma di campanella per attivare le notifiche sui vostri dispositivi, così verrete avvertiti poco prima di ogni diretta. Vi aspettiamo domani 9 gennaio alle 15:30, non mancate!