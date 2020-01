Pokemon Direct annunciato per questa settimana, data e orario italiano

Nintendo e The Pokemon Company hanno annunciato l'imminente trasmissione di un nuovo Direct interamente dedicato ai Pokemon, in programma questa settimana. Di seguito tutti i dettagli su data e orario.

La trasmissione andrà in onda il 9 gennaio alle 15:30 (ora italiana) e durerà circa 20 minuti, durante i quali scopriremo "novità su Pokemon Spada e Scudo." Purtroppo non ci sono altri dettagli, possiamo quindi ipotizzare la presentazione di nuovi contenuti per i due giochi Pokemon, non è chiaro invece se ci sarà spazio anche per altri annunci o reveal.

Non ci resta che attendere metà settimana per sapere quali sorprese Nintendo abbia in servo per tutti i fan dei piccoli mostriciattoli. Pokemon Spada e Scudo sono stati pubblicati lo scorso mese di novembre in esclusiva su Switch riscuotendo un notevole successo commerciale. A quanto pare Game Freak non ha ancora finito il suo viaggio e alcune sorprese attendono tutti gli allenatori.

