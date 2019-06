Pokémon Direct ed evento di Beyond Good & Evil 2 in diretta il 5 giugno

Si comincia a fare sul serio, anche se l'E3 2019 non è neppure cominciato! Nei prossimi giorni ci aspettano degli appuntamenti imperdibili, a partire da domani 5 giugno, quando andranno in onda un nuovo Pokémon Direct ed un evento dedicato a Beyond Good & Evil 2!

La nostra redazione, ovviamente, non mancherà a nessuno dei due eventi e li seguirà in diretta sul canale Twitch di Everyeye! Si comincia alle ore 15:00 con il Pokémon Direct, che sarà incentrato su Pokémon Spada e Scudo e durerà circa un quarto d'ora. Sono attesi nuovi dettagli sulla coppia di giochi in uscita in esclusiva su Nintendo Switch entro la fine dell'anno. Alle ore 18:00 toccherà invece ad un nuovo Space Monkey Report di Beyond Good & Evil 2: ci aspettiamo informazioni sostanziose sull'ambizioso progetto di Michel Ancel, considerato che salterà l'E3 2019.

