Pokémon Direct a giugno, tra Unite e remake di Perla/Diamante: spunta il rumor

Non sarebbe un maggio videoludico ordinario senza la diffusione in rete di una massiccia ondata di rumor e indiscrezioni legati all'imminente fermento estivo legato all'apertura del periodo E3 2021.

Alle voci di corridoio non sfugge nemmeno l'universo Nintendo, tra ipotesi di un nuovo Donkey Kong sviluppato dal team di Super Mario Odyssey e presunti annunci di Mario Kart 9 per Nintendo Switch. In attesa di scoprire quelli che saranno i piani del colosso di Kyoto legati alla fiera videoludica virtualmente losangelina, un noto insider riferisce di grandi piani in casa The Pokémon Company.

Secondo quanto riferito dall'utente attivo su Twitter come "Kelios", la compagnia avrebbe infatti in programma un nuovo Pokémon Direct per il mese di giugno 2021. Durante l'appuntamento, afferma, dovrebbero giungere due annunci importanti. Da un lato, viene citato l'annuncio della data di uscita di Pokémon Perla Spendente e Pokémon Diamante Lucente. I due remake, in effetti, restano in programma per la fine del 2021, ma ancora privi di un'esatta data di lancio. Contestualmente, TiMi Studio dovrebbe rendere nota la data di lancio di Pokémon UNITE, il MOBA a tema Pokémon in sviluppo ormai da diverso tempo.



Il mese di giugno è da tradizione un periodo molto gettonato da The Pokémon Company per le proprie comunicazioni, ma al momento la compagnia non ha confermato alcun appuntamento specifico: non resta dunque che attendere per saperne eventualmente di più!