Pokemon Direct: impressioni a caldo di Cydonia sul Pass Espansione di Spada e Scudo

Il Nintendo Direct del 9 gennaio ha riservato non poche sorprese agli appassionati di videogiochi della serie di Pokémon. Riviviamo allora le emozioni dell'ultimo evento organizzato dalla casa di Kyoto in compagnia di Cydonia, uno dei maggiori esperti italiani del variopinto universo creato da The Pokémon Company.

La diretta streaming di Alessandro Bruni e Francesco Fossetti del canale Twitch di Everyeye.it è stata infatti impreziosita dalla partecipazione di Cydonia e Chiara. Il frizzante duo di esperti di videogiochi della serie di Pokémon hanno condiviso le loro impressioni a caldo sugli annunci che hanno caratterizzato il Direct, aiutandoci a districarci nella giungla di novità che attendono tutti gli Allenatori da qui ai prossimi mesi.

Dall'annuncio di Pokemon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX al video che ha svelato l'Expansion Pass di Pokemon Spada e Scudo, le sorprese e le emozioni riservateci dal Direct sono state davvero tante. Quale futuro attende gli esploratori della regione di Galar? Cosa potremo fare all'interno delle nuove aree dei due DLC collegati al Pass Espansioni?

Prima di lasciarvi al registrazione della nostra diretta streaming con Cydonia (trovate il suo intervento a partire dal minuto 1:15:30), vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere anche la recensione di Pokemon Spada e Scudo a firma sempre del buon Cydonia.