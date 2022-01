Pokémon diventano prede in un FPS fan made: Nintendo interviene

Nella settimana di lancio di Leggende Pokémon: Arceus, il team di Nintendo ha deciso di intervenire per bloccare un progetto fan made che vedeva protagoniste proprio le creature di casa Game Freak.

Il tutto è nato su Reddit, con l'annuncio da parte di un frequentatore del noto forum. Qui, l'utente "Dragon_GameDev2" ha infatti presentato un suo nuovo progetto. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, il titolo altri non era che uno sparatutto in prima persona ambientato nell'universo della serie Pokémon. Nel titolo fan made, i Pocket Monster erano tuttavia destinati a rivestire il ruolo di mere prede, con il giocatore pronto a imbracciare le armi da fuoco contro Pikachu e compagni.



Da un semplice post su Reddit, l'insolito progetto FPS si è tradotto in un piccolo fenomeno, guadagnandosi crescente attenzione su social e YouTube. Un boom che ha portato il tutto all'attenzione di Nintendo in persona, con il colosso di Kyoto che ha deciso di intervenire. Come noto, l'azienda giapponese non vede di buon occhio l'utilizzo improprio delle sue IP, nemmeno nel caso di progetti fan made senza scopo di lucro. In breve tempo, dunque, la quasi totalità delle clip relative al titolo di Dragon_GameDev2 sono state rimosse da Twitter e YouTube, per violazione del copyright.



Un evento bizzarro, che anticipa di pochi giorni il debutto del nuovo format proposto da Leggende Pokémon: Arceus.