Pokemon: Electric è la nuova canzone di Katy Perry con protagonista Pikachu

E' finalmente disponibile il video di Electric, nuovo singolo di Katy Perry ispirato ai Pokemon, anticipato a inizio settimana da un teaser poster che confermava la collaborazione con i Pokemon per il venticinquesimo anniversario della serie.

Nel video ufficiale Katy Perry ha un compagno d'eccezione, il Pokemon più famoso del mondo: Pikachu. Insieme i due si ritroveranno a viaggiare nel passato in una sorta di loop temporale che vede i protagonisti alle prese con versioni più giovani di se stessi.

Electric è un brano pop fresco e allegro, perfetto per la stagione estiva, non fatichiamo a credere che diventerà un tormentone nel giro di poco tempo, perfetto per le storie di Instagram e i video su Tik Tok. Pubblicato nella notte, il video ha già totalizzato più di 500.000 visualizzazioni su YouTube con 130.000 mi piace e 1.180 dislike, a testimonianza di come la canzone abbia attirato numerosi consensi.

La collaborazione tra Pokemon e Katy Perry è stata annunciata a inizio anno come parte dei festeggiamenti per il venticinquesimo compleanno dei mostriciattoli di Game Freak, non è escluso che prossimamente la cantante possa pubblicare altri singoli a tema Pokemon o magari comparire nelle colonne sonore dei prossimi progetti televisivi e cinematografici legati alla serie.