Pokémon esclusivi al centro del nuovo evento di Scarlatto e Violetto: ancora sorprese

E dopo averci fatto scoprire la storia di Pecharunt in Pokémon Scarlatto e Violetto, Nintendo e Game Freak hanno ancora sorprese per i propri fan: un nuovo evento è in programma dal 26 al 28 gennaio 2024 permetterà infatti a tutti gli allenatori di ottenere creature esclusive non presenti nella propria versione del gioco.

L'evento consentirà di catturare Pokémon quali Stunky e Skrelp, esclusivi di Pokémon Scarlatto, all'interno di Pokémon Violetto, mentre Gulpin e Clauncher, esclusivi invece di Pokémon Violetto, faranno il percorso inverso e saranno a disposizione per la cattura in Pokémon Scarlatto. Ciò permetterà quindi ai giocatori di poter ottenere ulteriori mostriciattoli tascabili che in condizioni normali si potrebbero ricevere soltanto tramite scambio con i possessori della versione opposta alla propria: una ghiotta occasione, quindi, per ampliare il Pokédex avvicinandosi sempre di più al suo completamento.

Tra gli altri dettagli confermati, Stunky e Skrelp hanno più probabilità di ricevere un Emblema Sporadicità in Pokémon Scarlatto e un Emblema Rarità in Pokémon Violetto. Al contrario Gulpin e Clauncher hanno più possibilità di ottenere un Emblema Rarità in Pokémon Scarlatto e un Emblema Sporadicità in Pokémon Violetto. Ancora, sempre per le stesse date sono previsti nuovi Tera Raid a 5 Stelle: Crinealato è al centro del Raid pensato per la versione Scarlatto, mentre Colloferreo in quello apposito per la versione Violetto.

Ricordiamo infine che è disponibile il DLC Epilogo di Pokémon Scarlatto e Violetto che chiude la storia di Il Tesoro dell'Area Zero.