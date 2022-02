Quanti Pokemon esistono in totale? Tutti i giochi usciti dal 1996 al 2022

Quanti giochi di Pokemon esistono? Il nostro viaggio deve obbligatoriamente cominciare da quel lontano 26 febbraio 1996, quando Pokémon Versione Rossa e Pokémon Versione Verde per Game Boy sconvolsero i giocatori nipponici.

Il pubblico occidentale dovette invece attendere il 1998 per potersi cimentare coi mostriciattoli tascabili di Game Freak, quando Pokémon Versione Rossa e Pokémon Versione Blu spalancarono i cancelli del mondo Pokémon per accogliere anche i giocatori europei e nordamericani mentre come sappiamo Pokemon Verde rimase confinato al solo Giappone.

L’uscita del primissimo spin-off della serie risale invece all' agosto 1998, quando Pokémon Stadium portò gli scontri tra mostri di prima generazione anche su Nintendo 64. Appena un mese più tardi, ossia il 12 settembre 1998, nel Paese del Sol Levante venne poi proposto Pokémon Versione Gialla: Speciale Edizione Pikachu per Game Boy, che come suggerito dal nome consentiva al protagonista della campagna di ottenere un Pikachu come Pokémon iniziale.

La presenza dei Pokémon su Nintendo 64 si rafforzò il 12 dicembre successivo, con l’uscita di Hey You, Pikachu!, ossia uno degli unici due giochi al mondo ad aver sfruttato l'unità di riconoscimento vocale della macchina Nintendo. Il 18 dicembre 1998 il franchise tornò su Game Boy con la versione digitalizzata di Pokémon Trading Card Game, mentre il 21 marzo 1999 i possessori del N64 poterono cimentarsi con Pokémon Snap, che a differenza di tutti i propri predecessori non prevedeva alcuna lotta, ma al contrario incaricava l’utente di fotografare le creature di Game Freak.

Lanciato in Giappone il 14 aprile 1999, Pokémon Pinball, un semplice ma spassoso flipper a tema Pocket Monster, fu l’ultimo gioco della serie ad approdare su Game Color, difatti il 21 novembre successivo assistemmo all’esordio su Game Boy Color di Pokémon Oro e Argento. Se il 21 settembre 2000 la console handheld a colori accolse Pokémon Puzzle Challenge, un rompicapo sviluppato da Intelligent Systems, quattro giorni più tardi Pokémon Puzzle League fece capolino sui Nintendo 64 nordamericani e per qualche motivo non venne mai pubblicato sul suolo giapponese. Il 14 dicembre 2000 venne scelto da Nintendo per lanciare non uno, ma due prodotti del brand: mentre i possessori di N64 poterono dar vita a nuove ed entusiasmanti lotte grazie a Pokémon Stadium 2, Pokémon Cristallo e la sua leggendaria mascotte canina andarono a rafforzare la già straordinaria lineup del Game Boy Color.

Il 21 novembre 2001 Pokémon Rubino e Zaffiro introdussero ufficialmente la terza generazione di mostriciattoli, anticipando di quasi due anni il lancio di Pokémon Box: Rubino e Zaffiro – un mini-gioco per Nintendo GameCube che a partire dal 30 maggio 2003 permise agli allenatori di catalogare ed esibire più agevolmente le creaturine catturate nei titoli per GBA. Il 18 luglio 2003 venne pubblicato Pokémon Channel, un puzzle game per Nintendo GameCube, seguito il 1° agosto 2003 da Pokémon Pinball: Rubino e Zaffiro, un flipper disponibile esclusivamente su Game Boy Advance. Il compito di chiudere un’annata piuttosto ricca toccò però a Pokémon Colosseum, che – similmente a quanto fatto in precedenza dai due Pokémon Stadium per N64 – il 21 novembre 2003 portò la competizione su GameCube.

A distanza di ben otto anni dall’uscita delle versioni originali, il 29 gennaio 2004 i due capostipiti del brand ricevettero dei completi remake per GBA: Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia, i quali introdussero per la prima volta il Settipelago. Il 14 settembre dello stesso anno, invece, la console handheld accolse anche Pokémon Smeraldo, ovvero l’ultima versione appartenente alla terza generazione di giochi Pocket Monsters. Lanciato in Giappone il 2 dicembre 2004, Pokémon Dash è stato poi il primo titolo della serie ad approdare su Nintendo DS.

Sequel diretto di Pokémon Colosseum, Pokémon XD: Tempesta Oscura per Nintendo GameCube vide la luce il 4 agosto 2005, mentre il 20 ottobre seguente il DS accolse un nuovo puzzle game intitolato Pokémon Link!. Sempre nel 2005 abbiamo poi assistito alla nascita di una serie di giochi Pokémon destinata a diventare estremamente popolare: stiamo naturalmente parlando di Pokémon Mystery Dungeon: Squadra rossa e Squadra blu, che il 17 novembre piombarono rispettivamente su Game Boy Advance e Nintendo DS.

Se a partire dal 22 marzo la console handheld dai due schermi ospitò anche Pokémon Ranger, che a suo volta avrebbe segnato l’inizio dell’ennesima serie di giochi Pokémon, con l’uscita di Pokémon Diamante e Perla, che in Giappone invasero i negozi il 28 settembre successivo, ebbe infine inizio la quarta generazione. Pubblicato il 14 dicembre dello stesso anno, Pokémon Battle Revolution è stato il primo titolo del franchise a girare su Nintendo Wii, nonché uno degli episodi più biasimati dalla critica. Dopo tante annate ricche di contenuti, il 2007 si rivelò piuttosto tranquillo, non a caso gli unici giochi Pokémon pubblicati in quel periodo furono Pokémon Mystery Dungeon: Esploratori del tempo ed Esploratori dell'oscurità, che il 13 settembre riportarono l’avventura su Nintendo DS.

A partire dal 20 marzo 2008, la macchina dai due schermi venne scelta per ospitare Pokémon Ranger: Ombre su Almia, mentre solo cinque giorni più tardi Nintendo pubblico tramite WiiWare My Pokémon Ranch, un titolo affetto da numerose problematiche anche piuttosto gravi. Se il 13 settembre 2008 Pokémon Platino per NDS spalancò la porta del Mondo Distorto, ossia la dimensione alternativa nella quale vive il leggendario Giratina, il 18 aprile 2009 assistemmo all’esordio di Pokémon Mystery Dungeon: Esploratori del cielo, anch’esso sviluppato per Nintendo DS. Il 16 giugno venne poi lanciato Pokémon Rumble, il secondo titolo della serie ad essere pubblicato sulla piattaforma digitale WiiWare, mentre il 12 settembre Pokémon Oro HeartGold e Argento SoulSilver – gli apprezzati remake per Nintendo DS delle Versioni Oro e Argento – riportarono i fan nell’indimenticabile Regione di Johto. Ad ogni modo, l’ultimo appuntamento coi Pocket Monster del 2009 fu PokéPark Wii: La grande avventura di Pikachu, un titolo rivolto perlopiù ai più piccini che il 5 novembre entrò nella scuderia di Nintendo Wii.

Il 6 marzo 2010 venne pubblicato Pokémon Ranger: Tracce di luce per Nintendo DS, che ad oggi risulta essere il terzo e ultimo episodio della sotto serie Ranger, mentre il 18 settembre Pokémon Versione Nera e Versione Bianca e le loro mascotte, Reshiram e Zekrom, inaugurarono la quinta generazione. Pubblicato sempre su NDS il 21 aprile 2011, Impara con Pokémon: avventura tra i tasti puntava a insegnare a dattilografare, con risultati non proprio convincenti. Lanciato l’11 agosto 2011, Super Pokémon Rumble fu il primissimo titolo del franchise a girare sul Nintendo 3DS, mentre PokéPark 2: Il mondo dei desideri, la cui uscita venne fissata al 12 novembre seguente, rappresentò per la serie il congedo definitivo da Nintendo Wii.

Sviluppato da Koei Tecmo e pubblicato il 17 marzo 2012 su Nintendo DS, Pokémon Conquest si rivelò un gioco di ruolo strategico a turni, non a caso si trattava di un crossover tra la serie di videogiochi Pokémon e quella di Nobunaga no yabō. Immessi sul mercato nipponico a partire dal 23 giugno 2012, Pokémon Versione Nera 2 e Versione Bianca 2 furono invece gli ultimi giochi del franchise ad approdare su un Nintendo DS ormai destinato al pensionamento. Il 23 novembre dello stesso anno, il più performante 3DS accolse sotto la propria ala Pokémon Mystery Dungeon: I portali sull'infinito.

Se Pokémon Rumble U, il cui esordio risale al 24 aprile 2013, fu il primo titolo dedicato a mostriciattoli tascabili ad approdare su Wii U, Pokémon X e Y per Nintendo 3DS furono i primi giochi della serie ad essere distribuiti in contemporanea mondiale, il 12 ottobre successivo. La corsa sfrenata dei Pokémon su Nintendo 3DS proseguì il 12 marzo 2014 col lancio di Pokémon Link: Battle!, un puzzle game acquistabile esclusivamente in digitale su eShop, e Pokémon Art Academy, che con le sue 40 lezioni si poneva come obiettivo quello di insegnare a disegnare.

Conosciuto anche come Pokémon Camp e distribuito a partire dal 21 ottobre 2014, Camping Pokémon è stato il primo titolo del brand a girare su dispositivi iOS e solo sei mesi più tardi su Android. Il 21 novembre seguente, invece, il Nintendo 3DS accolse una richiestissima coppia di remake: Pokémon Rubino Omega e Zaffiro Alpha. I primi mesi del 2015 videro l’esodio di due titoli pubblicati gratuitamente attraverso il 3DS eShop: stiamo parlando di Pokémon Shuffle, ennesimo puzzle game lanciato il 18 febbraio, e di Pokémon Rumble World, la cui uscita risale invece all’8 aprile successivo.

Dopo una lunga assenza, il 16 luglio 2015 il franchise di Game Freak tornò a scatenarsi nelle sale giochi di tutto in Giappone, che appunto accolsero la versione arcade di Pokkén Tournament: un picchiaduro sviluppato da Bandai Namco e che combinava le modalità di gioco delle serie Tekken e Soulcalibur con l’universo Pokémon. Fortunatamente per il pubblico occidentale, la versione per Wii U venne pubblicata in tutto il globo soltanto otto mesi più tardi.

Se il 17 settembre 2015 assistemmo all’uscita di Pokémon Super Mystery Dungeon per Nintendo 3DS, seguito a ruota libera il 2 dicembre da Pokémon Picross (un puzzle game basato sui nonogram), il 2016 venne inaugurato da Detective Pikachu, buffissimo spin-off per che a partire dal 3 febbraio sfruttò i due schermi della console portabile per tenere impegnato il noto roditore elettrico con degli intriganti casi. Sempre nel 2016 sono poi stati lanciati un paio di titoli per iOS e Android: Pokémon Duel, un board game competitivo pubblicato il 12 aprile, e Pokémon GO, nuova app di Niantic Labs pensata per sfruttare la realtà aumentata e distribuita progressivamente in tutto il globo durante il mese di luglio.

Tornando nel mondo console, la serie è proseguita su Nintendo 3DS il 18 novembre 2016, con l’avvento di Pokémon Sole e Luna, ossia i primi giochi di settima generazione, mentre il 22 settembre 2017 una freschissima Nintendo Switch ha accolto nella propria scuderia Pokkén Tournament DX, versione ampliata e migliorata del picchiaduro targato Bandai Namco (per saperne di più ecco la recensione di Pokken Tournament DX). Pubblicati il 17 novembre seguente, Pokémon Ultrasole e Ultraluna sono poi stati gli ultimi titoli del brand sviluppati in esclusiva per Nintendo 3DS.

Siamo giunti al 2018, anno in cui Nintendo Switch ha accolto prima Pokémon Quest, un free-to-play disponibile su eShop dal 30 maggio, e in seguito anche Pokémon Let's Go, Pikachu! e Let's Go, Eevee!, due titoli pubblicati il 16 novembre e che lo stesso Junichi Masuda ha descritto come dei remake dell’indimenticabile Pokémon Giallo. Nel 2019 il franchise di Pokémon è momentaneamente tornato sui dispositivi iOS e Android, i quali hanno visto esordire Pokémon Rumble Rush, un free-to-play distribuito dal 15 maggio, e Pokémon Masters (rinominato in tempi recenti in Pokémon Masters EX), un titolo multiplayer che dal 29 agosto ha tenuto impegnati gli allenatori nei tornei della cosiddetta Pokémon Masters League.

Il 15 novembre 2019 sono poi stati commercializzati Pokémon Spada e Scudo (recensione di Pokemon Spada e Scudo per Nintendo Switch), due titoli per Nintendo Switch che hanno sancito l’inizio dell’ottava generazione, mentre il 16 marzo 2020 abbiamo assistito al debutto di Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di soccorso DX, remake per Switch degli omonimi spin-off pubblicati nel lontano 2005 su GBA e DS. Se il 24 giugno dello stesso anno è avvenuto il lancio di Pokémon Café Mix (rinominato qualche tempo dopo in Pokémon Café ReMix), un puzzle game per Switch e smartphone, il 30 aprile 2021 abbiamo potuto cimentarci con New Pokémon Snap, il sequel per Nintendo Switch dell’omonimo titolo pubblicato su N64 nel ’99.

Lanciato inizialmente su Nintendo Switch il 21 luglio 2021 e due mesi più tardi anche su dispositivi iOS e Android, Pokémon Unite è invece il MOBA free-to-play sviluppato da TiMi Studio Group, nonché uno dei più grandi fenomeni dello scorso anno. Non a caso, a dicembre 2021 i vertici di The Pokemon Company e gli sviluppatori hanno festeggiato il raggiungimento dei 50 milioni di download.

Pubblicati soltanto lo scorso 19 novembre su Nintendo Switch, i remake di quarta generazione intitolati Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sono quindi i più recenti giochi del brand insieme a Leggende Pokemon Arceus (recensione di Leggende Pokemon Arceus) uscito a gennaio 2022 solo su Nintendo Switch.