Pokémon a tutto eSport con i Campionati Internazionali Europei: quando ci sono le dirette?

I rappresentanti della divisione eSport di The Pokemon Company annunciano le date, gli orari e l'intero palinsesto delle dirette per seguire i Campionati Internazionali Europei di Pokémon che si terranno a Francoforte dal 22 al 24 aprile.

L'attesa manifestazione europea per pro player e appassionati di videogiochi Pokémon darà modo a tutti i fan di seguire i match di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, Pokkén Tournament DX, Pokémon GO e del Gioco di Carte Collezionabili, con commento in inglese dei leader delle rispettive community.

Per tutta la durata dell'evento verranno assegnati tantissimi Championship Points per un montepremi dal valore di migliaia di dollari che sarà condiviso tra i tornei dei GCC Pokemon, dei videogiochi Pokemon e, ancora, di Pokemon GO e Pokken Tournament DX.

Eccovi un riassunto dei diversi spettacoli digitali approntati dagli organizzatori dell'evento di Francoforte:

Canale dei Videogiochi Pokemon - twitch.tv/pokemon

Commentatori: Adam Dorricott, Labhaoisa Cromie, Lee Provost, Rosemary Kelley

Canale del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon - twitch.tv/pokemontcg

Commentatori: Joe Bernard, Ross Gilbert, Chip Rickey, Ethan Hegvi

Canale di Pokkén Tournament DX - twitch.tv/pokkentournament

Commentatori: Evan 'WonderChef' Hashimoto, Solomon 'SolCalibre' Richard-Croffie, Michael 'Midori' Tjong

Canale di Pokémon GO - twitch.tv/pokemongo

Commentatori: William 'SpeediestChief2' Dunphey, Caleb Peng, Ryan'Zyonik' Hackel, Steven Sanders

Ogni spettacolo verrà trasmesso in diretta streaming alla Messe Frankfurt in Germania ai seguenti orari: Venerdì 22 aprile dalle ore 09:00 (copertura per tutte e quattro le competizioni), Sabato 23 aprile dalle ore 09:00 (copertura completa delle competizioni e finali di Pokemon GO e Pokken Tournament DX) e Domenica 24 aprile dalle ore 10:00 (finali del GCC Pokemon e dei videogiochi Pokemon).