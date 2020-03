Pokemon Europe International Championships 2020 cancellati per colpa del Coronavirus

The Pokémon Company e gli organizzatori del Pokemon Europe International Championships 2020 decidono di cancellare l'evento dedicato a Pokemon Spada e Scudo per via delle crescenti preoccupazioni legate al diffondersi del Coronavirus.

Con una lettera aperta indirizzata a tutti gli appassionati di Pokémon che desideravano partecipare o assistere alla competizione, il comitato organizzatore dei Pokemon Europe International Championships 2020 spiega che "la nostra priorità sono la sicurezza e il benessere della nostra comunità. Non vorremmo mai veder annullato o rinviato un nostro evento, ma in conformità alle raccomandazioni stabilite dai funzionari pubblici e sanitari abbiamo deciso di cancellare l'evento".

Dietro alla dolorosa scelta compiuta da The Pokémon Company ci sarebbero perciò le crescenti preoccupazioni legate al COVID-19: l'edizione europea degli International Championships 2020 di Pokémon, d'altronde, è solo l'ultima delle manifestazioni videoludiche rinviate o sospese a causa del Coronavirus.

Anche gli organizzatori dell'evento eSport di eFootball PRO legato a PES 2020, ad esempio, hanno deciso di rinviare a data da destinarsi il Matchday 6. In ottemperanza alle disposizioni sanitarie e alle ultime indicazioni delle autorità governative europee, nordamericane e asiatiche, anche il comitato che organizza la GDC 2020 ha cancellato l'evento. Per quanto riguarda l'E3 2020 che si dovrebbe tenere tra il 9 e l'11 giugno a Los Angeles, invece, l'ESA rassicura sullo svolgimento della kermesse videoludica californiana ma ha fatto sapere di voler monitorare attentamente la situazione relativa al diffondersi del Coronavirus.