Pokémon finanziano laurea in medicina: studente vende 80.000$ di carte collezionabili

Nel corso degli Anni Novanta, il gioco di carte collezionabili dedicate ai Pokémon spopolava tra i giovanissimi in ogni giardino - e aula - scolastica, tra scontri tesissimi e contrattazioni infinite.

Ebbene, chi ha conservato alcuni cimeli dell'epoca potrebbe voler dare uno sguardo alle attuali quotazioni delle card a tema Poket Monster. Alcune di queste hanno infatti raggiunto negli anni valori decisamente notevoli, in grado di superare anche le migliaia di dollari, ovviamente a fronte di un buon livello di conservazione. Il gioco di carte collezionabili PoKémon è ancora oggi popolare, con espansioni e nuovi set che continuano ad essere pubblicati, anche sull'onda del costante successo della saga videoludica, i cui più recenti rappresentanti sono Pokémon Spada e Pokémon Scudo.



A testimoniare il valore attribuito alle card dai collezionisti, giunge dagli Stati Uniti d'America un interessante aneddoto. Il giovane Caleb King, aspirante chirurgo ortopedico, ha infatti deciso di intaccare la propria collezione di carte Pokémon per finanziare i propri studi. Per contribuire alle spese necessarie a frequentare un corso di laurea in medicina e chirurgia presso la University of Georgia, lo studente ha venduto alcune delle carte più rare collezionate da adolescente. Il risultato? Ebbene, si parla di circa 80.000 dollari di entrate!