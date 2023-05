Pokemon FM: un gioco gratis dei Pokemon ma con i calciatori!

Pokemon FM è un progetto fan made descritto come "un gioco Pokemon ma con i calciatori!", si tratta di un gioco non ufficiale realizzato senza scopo di lucro, che in questi giorni sta riscuotendo un discreto successo.

La sinossi è certamente molto originale e divertente: "Sei un giovane allenatore e vieni ingaggiato da una piccola squadra nel sud della Calabria. Il tuo obiettivo sarà quello di scalare le classifiche e di vincere quindi lo Scudetto. ​Per farlo dovrai battere tutte le grandi squadre del campionato italiano. Le palestre sono state sostituite dagli stadi e le medaglie dai trofei. Ma stai attento! Perché sul tuo cammino, oltre agli altri allenatori, dovrai affrontare il gruppo di procuratori senza pietà e addirittura la congrega degli arbitri!"

Pokemon FM si presenta quindi come un gioco a metà tra Pokemon e Football Manager e volete sapere chi sono gli Starter? Buffon, Zanetti e Inzaghi. No, non stiamo scherzando, hanno anche delle evoluzioni niente male come Super Gigi, Tractor e Super Pippo.

Potete scaricare il gioco gratis per PC dal sito di Pokemon FM, non sappiamo fino a quando il progetto resterà attivo dal momento che si tratta di un progetto fan made che sfrutta però marchi esistenti e nomi di atleti reali. Nel frattempo... buon divertimento.