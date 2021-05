Pokemon: quali sono i più forti e potenti di sempre?

L'intera serie di videogiochi dei Pokémon, pubblicata con regolarità in esclusiva per piattaforme Nintendo da ormai 25 anni, è classificata è suddivisa in numerose generazioni differenti, ciascuna delle quali introduce nuovi Pokémon, normali e leggendari, rispetto alle precedenti.

Ogni creatura che può essere incontrata, affrontata o catturata durante la vostra avventura in uno dei giochi della serie verrà automaticamente aggiunto al Pokédex, un catalogo completo che contiene informazioni, descrizioni e statistiche su tutti i Pokémon di ciascuna generazione. Grazie a questo comodo strumento sarà possibile fare una classifica delle creature sulla carta più potenti dell'intera serie, basandosi sulla somma di una serie di caratteristiche oggettive come i punti salute e i valori di attacco e difesa del Pokémon preso in considerazione, raccolti in una comoda tabella dalla Wiki Pokémon Central. Ecco quindi la classifica dei 10 Pokémon più potenti dell'intera serie, stilata prendendo in considerazione il totale di tutte le caratteristiche sopracitate, in larga parte Pokémon leggendari di una delle otto generazioni che compongono la serie:

10. Zamazenta

Tipo: Lotta

Generazione: ottava

Punti salute: 92

Attacco: 130

Difesa: 145

Attacco speciale: 80

Difesa speciale: 145

Velocità: 128

Totale: 720

Media: 120

9. Zacian

Tipo: Folletto

Generazione: ottava

Punti salute: 92

Attacco: 170

Difesa: 115

Attacco speciale: 80

Difesa speciale: 115

Velocità: 148

Totale: 720

Media: 120

8. Arceus

Tipo: Normale

Generazione: quarta

Punti salute: 120

Attacco: 120

Difesa: 120

Attacco speciale: 120

Difesa speciale: 120

Velocità: 120

Totale: 720

Media: 120

7. Necrozma

Tipo: Psico

Generazione: settima

Punti salute: 97

Attacco: 167

Difesa: 97

Attacco speciale: 167

Difesa speciale: 97

Velocità: 129

Totale: 754

Media: 125,67

6. Groudon

Tipo: Terra

Generazione: terza

Punti salute: 100

Attacco: 180

Difesa: 160

Attacco speciale: 150

Difesa speciale: 90

Velocità: 90

Totale: 770

Media: 128,33

5. Kyogre

Tipo: Acqua

Generazione: terza

Punti salute: 100

Attacco: 150

Difesa: 90

Attacco speciale: 180

Difesa speciale: 160

Velocità: 90

Totale: 770

Media: 128,33

4. Rayquaza

Tipo: Drago/Volante

Generazione: terza

Punti salute: 105

Attacco: 180

Difesa: 100

Attacco speciale: 180

Difesa speciale: 100

Velocità: 115

Totale: 780

Media: 130

3. Mega Mewtwo Y

Tipo: Psico

Generazione: sesta

Punti salute: 106

Attacco: 150

Difesa: 70

Attacco speciale: 194

Difesa speciale: 120

Velocità: 140

Totale: 780

Media: 130

2. Mega Mewtwo X

Tipo: Psico/Lotta

Generazione: sesta

Punti salute: 106

Attacco: 190

Difesa: 100

Attacco speciale: 154

Difesa speciale: 100

Velocità: 130

Totale: 780

Media: 130

1. Eternatus

Tipo: Drago/Veleno

Generazione: ottava

Punti salute: 255

Attacco: 115

Difesa: 250

Attacco speciale: 125

Difesa speciale: 250

Velocità: 130

Totale: 1125

Media: 187,5

Ecco invece quali sono i Pokemon più famosi del mondo (diventata la mascotte del franchise grazie alla sua enorme popolarità) ma le altre posizioni potrebbero stupirvi.