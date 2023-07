Pokémon, il futuro della saga dopo Scarlatto e Violetto:possibile ritorno a Nero e Bianco?

Dopo l'arrivo di Pokémon Scarlatto e Violetto e la rivoluzione dell'Open World, il futuro del brand di The Pokémon Company e delle produzioni videoludiche di Game Freak potrebbe prevedere il ritorno al grande passato della serie. Questo, secondo gli ultimi rumor emersi in rete, dovrebbe essere l'avvenire di Pokémon, ma sarà davvero così?

La risposta a questa domanda non esiste, almeno per il momento. Eppure, le fughe di notizie che confermano quanto detto sopra (ossia la possibilità che si ritorni in quel di Unima) rimbalzano a gran voce su Internet. Le voci di corridoio in questione sono state riprese prontamente dai noti leaker "Riddle Khu" e dal ben noto alla community Pokémon mondiale Centro Leaks.

Che tipo di gioco sarà il prossimo capitolo Pokémon? Secondo le fonti sopracitate, si tratterebbe di un gioco inedito con ambientazione ad Unima. Dunque, se quel che è stato affermato dagli insider si dovesse rivelare veritiero nel corso dei prossimi mesi o anni, il gioco in questione non sarebbe in alcun modo un Remake. Sappiamo che il 2023 sarà all'insegna della scoperta de Il Tesoro dell'Area Zero di Pokémon Scarlatto e Violetto, il che porterebbe a pensare che quella della pubblicazione di una nuova possibile interazione ambientata ad Unima sia una finestra temporale di lancio tutt'altro che dietro l'angolo.

A questo punto, nell'attesa che seguirà fino al momento di un possibile annuncio, vi invitiamo a farci sapere cosa ne pensate: credete che uscirà questo tanto vociferato capitolo? Ma, soprattutto, volete un nuovo titolo Pokémon ambientato nuovamente ad Unima?