Pokémon e gadget insoliti: Gengar si trasforma in un inquietante futon portatile

Dalla trionfante apparizione delle creature Game Freak sul mercato videoludico e la conseguente realizzazione di una serie anime dedicata, i Pokémon si sono trasformati in una incalcolabile varietà di gadget a tema.

Tra i prodotti derivati più celebri figura ovviamente il gioco di carte a tema, con le card che negli anni hanno acquisito un notevole valore tra i collezionisti. Basti ad esempio pensare che di recente uno studente statunitense è riuscito a sfruttare le carte Pokémon per finanziarsi gli studi in medicina. Spesso però, l'immaginazione è andata decisamente oltre, superando i confini di peluche, giocattoli o abbigliamento per dare vita a prodotti alquanto insoliti e peculiari.

Tra i gadget più imprevedibili troviamo la recente trasformazione di Gengar in un futon trasportabile. In quel del Sol Levante, il team di Bandai Namco propone infatti una versione inattesa del celebre Pokémon Spettro. In attesa del prossimo gioco di Pokémon, per la cifra di 25.950 Yen (equivalenti a circa 200 euro), gli appassionati giapponesi possono ora acquistare quello che a un primo sguardo assomiglia a un peluche di Gengar. In verità, osservando con più attenzione, si scopre che il morbido pupazzo cela al suo interno la possibilità di estendere la lingua del Pokémon, che si rivela essere una calda coperta. Potete fare uno sguardo al prodotto nelle immagini disponibili in calce a questa news: cosa ve ne pare?