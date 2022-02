Pokémon GCC, un 2021 da record: l'espansione di Pokémon Spada e Scudo arriva a febbraio

Con molte Reclute del Team Galassia ormai impegnate nell'esplorazione dell'Endgame di Leggende Pokémon: Arceus, i vertici di The Pokémon Company celebrano un 2021 da record.

Con il 2022 che ospiterà i festeggiamenti per il XXV anniversario del gioco di carte Pokémon, la compagnia giapponese celebra l'assegnazione del premio "Best Gaming Licensed Property". In occasione dei Licensing Awards 2021, l'IP di Pokémon si è infatti classificata al primo posto nei mercati di Francia, Belgio e Paesi Bassi, mentre la crescita nella vendita del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon e dei molteplici giocattoli a tema è stata esponenziale in Regno Unito, Francia, Germania, Belgio e Paesi Bassi

Stando ai dati diffusi da NPD Group, in particolare, Pokémon è risultata prima tra le aziende del settore giocattoli in Francia, con una crescita annuale del 102%. Ottimi risultati anche in Germania e Regno Unito, dove l'aumento del mercato di The Pokémon Company è stato rispettivamente del 100% e del 78%. Primo posto invece in Belgio e Paesi Bassi, con crescite del 183% e del 125%.

Forte del successo riscosso nel 2021, la compagnia ha dichiarato di star guardando con fiducia al lancio della nuova espansione Spada e Scudo - Astri Lucenti del GCC Pokémon. Ovviamente dedicata alla regione di Galar e a Pokémon Spada e Pokémon Scudo, quest'ultima introdurrà la meccanica dei Pokémon-V ASTRO, con lancio in programma per il prossimo 25 febbraio 2022.



Dopo aver debuttato in Giappone nel 1996, il mondo delle creature Game Freak si è reso protagonista di una crescita globale. Tra le novità in arrivo quest'anno, lo ricordiamo, troverà spazio anche il lancio di Pokémon: TGC Live.