Pokémon GCC: 3 Carte Giganti in regalo con almeno 20€ di spesa da GameStopZing

Nell'ambito del nuovo Volantone di marzo di GameStopZing è stata lanciata un nuova promozione indirizzata a tutti i giocatori appassionati del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon.

A partire da oggi 4 marzo, tutti coloro che spenderanno almeno 20 euro acquistando i prodotti del Gioco delle Carte Collezionabili Pokémon riceveranno in regalo una confezione con ben tre carte giganti del 25° anniversario! La promozione prevede 8 distinte buste (per un totale di 24 carte giganti uniche), una per ogni mese da qui in avanti. Da oggi fino al prossimo 1° aprile è possibile ottenere una confezione con le tre carte giganti di Grookey, Scorbunny e Sobble, che potete ammirare nell'immagine allegata in calce a questa notizia.

L'iniziativa è disponibile fino ad esaurimento scorte ed è limitata ad una confezione per acquisto. L'importo di 20 euro deve inoltre essere speso su una singola transazione. Avete senz'altro l'imbarazzo della scelta, dato che da GameStopZing sono a disposizione per l'acquisto gli articoli della recente espansione Destino Splendente e sono disponibili alla prenotazione i prodotti della prossima espansione Spada e Scudo: Stili di Lotta, in uscita venerdì 19 marzo.