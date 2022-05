Pokemon GCC accoglie Lucentezza Siderale: l'espansione Spada e Scudo è disponibile

A partire da oggi venerdì 27 maggio, tutti gli appassionati del Gioco di Carte Collezionabili di Pokemon possono ampliare la propria collezione grazie ai nuovi pacchetti aggiuntivi dell'espansione Lucentezza Siderale di Spada e Scudo.

A darne conferma sono gli stessi rappresentanti di The Pokémon Company annunciando la disponibilità della nuova espansione di Pokemon GCC presso tutti i rivenditori autorizzati in Italia e nel mondo.

Il set comprende tantissime carte sui Pokemon della regione di Hisui, l'ambientazione principale di Leggende Pokemon Arceus, includendo Decidueye , Typhlosion , Samurott e altre creature mai comparsi prima nel trading card game di Pokemon.

La nuova espansione Spada e Scudo - Lucentezza Siderale porta in dote anche la meccanica ingame inedita dei Pokemon Lucenti, una tipologia tutta nuova di Pokemon cromatici caratterizzata da potenti abilità e attacchi speciali che, per stessa ammissione degli sviluppatori nipponici, sconvolgeranno le strategie di gioco degli appassionati del GCC Pokemon.

All'interno del set troviamo anche otto Pokémon-V ASTRO, 21 Pokémon-V, due Pokémon-VMAX e il set speciale Galleria degli Allenatori con 30 carte piene di illustrazioni degli Allenatori e dei Pokémon più amati dai fan. L'espansione è ora disponibile in buste di espansione, set Allenatore Fuoriclasse e collezioni speciali.

In Italia, saranno disponibili ulteriori due carte promozionali per gli Allenatori nostrani del GCC Pokemon: Typhlosion di Hisui e una versione gigante di Decidueye di Hisui-V ASTRO. Dal 27 maggio all'8 settembre, in base alla disponibilità e fino ad esaurimento scorte,con una spesa di almeno 20 euro in carte Pokemon presso GameStop sarà possibile ottenere Typhlosion di Hisui, mentre con una spesa minima di 25 euro presso Toys Center si potrà ricevere una versione gigante di Decidueye di Hisui V Astro.