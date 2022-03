Pokémon GCC, acquistò carte coi rimborsi Covid: ora il suo Charizard appartiene al governo

Qualche mese fa vi abbiamo parlato dell'incredibile caso di un uomo americano che ha deciso di fare acquisti folli a tema Pokémon con i rimborsi Covid. Nelle ultime ore sono emerse nuovi dettagli sull'esito del processo.

L'uomo di 31 anni, residente in Georgia, aveva infatti studiato un particolare sistema per ottenere un rimborso. Fingendo di essere a capo di un'azienda, il truffatore ha ottenuto una cifra pari a 85.000 dollari, i quali gli sono stati affidati in qualità di fondi per le organizzazioni in difficoltà durante la pandemia. Dopo aver intascato la cifra, quasi tutti i fondi sono stati investiti in una delle carte Pokémon più costose e bramate dai collezionisti, ovvero un Charizard olografico della prima edizione e con una gradazione di 9,5.

Sembrerebbe però che le cose non siano andate tanto bene all'uomo in seguito alla truffa: oltre ad essere stato scoperto, dovrà trascorrere tre anni in prigione e pagare una multa di 95.000 dollari, ovvero restituire la cifra rubata con un'aggiunta di 10.000 dollari. Come se non bastasse, la carta acquistata è stata confiscata e, di fatto, ora il prezioso Charizard è una proprietà del governo degli Stati Uniti.

