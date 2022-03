Pokémon GCC: annunciata l'espansione Spada e Scudo Lucentezza Siderale, ispirata ad Arceus

The Pokémon Company ha appena annunciato l'arrivo di una nuova espansione per il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, intitolata Spada e Scudo - Lucentezza Siderale.

Ispirata al recente videogioco per Nintendo Switch Leggende Pokémon: Arceus, l'espansione Spada e Scudo - Lucentezza Siderale sarà disponibile all'acquisto a partire dal 27 maggio 2022. Gli allenatori di tutto il mondo possono aspettarsi tanti Pokémon di Hisui e delle illustrazioni che immortalano la ragione, oltre alla nuova meccanica dei Pokémon Lucenti, che vede come protagonisti dei Pokémon cromatici con delle illustrazioni impresse in modo speciale.

I Pokémon Lucenti di solito presentano una potente abilità o un attacco in grado di avere un importante effetto sul metagame del Gioco di Carte Collezionabili dei Pokémon, per questo motivo ogni mazzo potrà includerne solamente uno. L'espansione Spada e Scudo - Lucentezza Siderale manterrà il focus sui Pokémon-V ASTRO e includerà anche il set speciale Galleria degli Allenatori con 30 carte dotate di illustrazioni di popolari Allenatori e Pokémon.

Tra le nuove carte più interessanti figurano 3 Pokémon Lucenti, 8 Pokémon-V ASTRO, 21 Pokémon-V, 2 Pokémon-VMAX e più di 20 carte Allenatore. Al lancio di Spada e Scudo - Lucentezza Siderale saranno disponibili buste di espansione, set Allenatore Fuoriclasse e collezioni speciali.