Pokémon GCC: in anteprima la carta di Whimsicott-V ASTRO dell'espansione Astri Lucenti

Qualche giorno fa The Pokémon Company e Niantic hanno stupito tutti annunciando che in estate verrà lanciata l'espansione di Pokémon GO per il Gioco di Carte Collezionabili. Gli allenatori di Pokémon GCC, tuttavia, non rimarranno a bocca asciutta fino ad allora, perché il il 25 febbraio sarà pubblicata l'espansione Spada e Scudo - Astri Lucenti.

La collezione di Spada e Scudo - Astri Lucenti sarà composta da oltre 170 carte, tra le quali spiccano 20 potenti Pokémon-V, 3 giganteschi Pokémon-VMAX e 4 esemplari dei nuovissimi Pokémon-V ASTRO. Questi ultimi rappresentano un'evoluzione dei Pokémon-V dotata di uno straordinario Potere V ASTRO, abilità speciali o attacchi in grado di capovolgere le sorti della partita.

Nelle scorse settimane The Pokémon Company ci ha già dato l'opportunità di dare una sbirciatina alle carte di Arceus-V ASTRO, Charizard-V ASTRO e Shaymin-V ASTRO, e oggi, a poche settimane dal lancio, è giunto il momento di conoscere in anteprima anche Whimsicott-V ASTRO.

Lo svolazzante Whimsicott-V ASTRO, noto per i suoi scherzetti, è in grado di usare la mossa Furbovento, che impedisce all’avversario di giocare carte Oggetto Pokémon o Energia Speciale. È anche dotato del Potere V ASTRO Astro Batuffolo, mediante il quale infligge 60 danni a un Pokémon avversario per ogni Energia assegnatagli. Potete ammirare in anteprima la carta di Whimsicott-V ASTRO in italiano in calce a questa notizia!

L'espansione Spada e Scudo - Astri Lucenti del Gioco di Carte Collezionabili dei Pokémon sarà disponibile dal 25 febbraio 2022. Oltre a quelle elencate, tra le 170 carte ci saranno anche 30 carte con una speciale illustrazione nel set speciale chiamato Galleria degli Allenatori, più di 20 carte Allenatore e 1 nuova carta Energia speciale.